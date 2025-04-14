Минэк России собирается поддержать стартапы ветеранов СВО

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил властям и бизнесу подготовить программы для поддержки стартапов ветеранов СВО. Он считает, что участники СВО начнут развивать свой бизнес, когда вернутся со спецоперации.

"Еще одна задача будет - это, конечно, помочь участникам СВО, которые будут возвращаться - чтобы они могли по-новому открыть для себя возможности и желание вернуться к мирной жизни, к новым задачам. Мы должны дать им возможности для вовлечения в бизнес, дать возможность максимально стартануть. Нужно будет сопровождать, обучать. Но я призываю уже сейчас к этому готовиться - настраивать инструменты, собирать кейсы", - заявил Решетников на форуме "Бизнес России: новые векторы и новые смыслы".