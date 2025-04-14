В Москве задержали 59 мигрантов после рейда силовиков в бане

59 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

25 из них будут выдворены из России. В отношении них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).

Кроме того, шестеро из мигрантов работали без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Как сообщалось, 10 апреля в бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. После этого посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики. Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан. Киргизское внешнеполитическое ведомство просит "принять меры" в отношении правоохранителей Москвы, если силу применили незаконно, сообщили в МИД Киргизии.

В МВД заявили, что какие-либо противоправные действия в отношении мигрантов не совершались, обращений от них в отделение не поступало.