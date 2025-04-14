Pfizer отказался от разработки аналога "Оземпика"

Фармгигант Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, который должен был стать альтернативой уже хорошо известным на рынке Ozempic от Novo Nordisk и Mounjaro Eli Lilly.

Компания заявила, что при тестировании потенциального препарата дануглипрон у одного из участников клинического исследования было выявлено поражение печени. В результате Pfizer отказывается от финальной стадии испытаний и собирается инвестировать в препараты для лечения ранних стадий ожирения.

Разработка препарата для борьбы с ожирением стала флагманской для Pfizer после окончания пандемии. Сейчас рынок вакцин сокращается, тогда как рынок средств для похудания растет, ожидается, что к концу десятилетия он достигнет $130 млрд, пишет Bloomberg.