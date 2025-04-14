В Ингушетии умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В Ингушетии скончался последний ветеран Великой Отечественной войны – 100-летний Магомет Медаров.

"Ушел не просто достойный человек, но и связанная с ним героическая эпоха. Магомед Хасултанович прожил трудную, но достойную жизнь. Наш ветеран был очевидцем и участником самых трагических страниц истории страны и народа", - написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он не сообщил точную причину смерти ветерана.

Ингушетия в 2023 году вошла в тройку российских регионов – лидеров по продолжительности жизни. Здесь в среднем живут 79,2 года. В целом по России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2023 года составила 73,4 года.