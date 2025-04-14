14 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

У СК появились вопросы к кикшерингу после наезда электросамоката на ребенка в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка в Екатеринбурге. У ведомства есть вопросы к кикшеринговой организации.

Напомним, все случилось на улице Металлургов: сообщалось, что водитель прокатного электросамоката с пассажиром, пересекая пешеходный переход, не спешились в нарушение ПДД. В результате самокатчик наехал на 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу, а водитель СИМ вместе с пассажиром скрылись с места ДТП. После этого Госавтоинспекция организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, уже установлено, что на электросамокате ехали две несовершеннолетние.

"Инцидент произошел, предварительно, по причине ряда факторов, своевременное устранение и недопущение которых находится в компетенции кикшеринговой организации, осуществляющей сдачу гражданам в аренду электросамокатов", - заявили в Следственном комитете.

Как уточнили в ведомстве, в этой связи возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводятся допросы, изучается интересующая следствие документация. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью пострадавшей.

Александр Бастрыкин(2023)|Фото: Следственный комитет РФ

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела.

Стоит отметить, что на прошлой неделе прокуратура пригрозила кикшеринговым компаниям расторжением договоров с мэрией Екатеринбурга в случае постоянных нарушений.

Теги: самокат, кикшеринг, ребенок, СК, дело, Екатеринбург


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Ранее 14.04.2025 09:58 Мск В Екатеринбурге водитель прокатного электросамоката сбил 5-летнюю девочку и скрылся

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