Заморозки в Турции угрожают урожаю фруктов

Заморозки в Турции угрожают урожаю фруктов. В некоторых регионах резкое похолодание после потепления достигло -15 градусов. В некоторых районах зафиксированы самые низкие апрельские температуры за последние 30 лет, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

По словам чиновника, нынешние заморозки – сильнейший удар по сельскому хозяйству страны с 2014 года.

Уже пострадал урожай персиков и абрикосов, вишни и сливы, орехов и винограда.

На прошлой неделе стало известно, что из-за непогоды Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Россия является одним из крупнейших импортеров турецких лимонов – около половины поставок этого фрукта на отечественном рынке – завозы из Турции.