Суд отказался отменять запрет на выезд из России владельцам Домодедово

Арбитражный суд Московской области отказал бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику в просьбе снять запрет на выезд из России.

Аналогичное решение суд вынес по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, который также просил снять ограничение на выезд из страны, сообщает ТАСС.ТАСС.

Напомним, 28 января Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика. Генпрокуратура считает, что Группа компаний аэропорта "Домодедово" оказались под контролем резидентов иностранных государств.

30 января Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры России, наложив арест на имущество группы "Домодедово", а также на доли и акции в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.