Новые мазутные пятна нашли на побережье Анапы

Новые выбросы мазута зафиксировали сразу на нескольких участках береговой линии Анапы. Вероятно, это все еще последствия разлива топлива в декабре 2024 года.

В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Мазутные пятна обнаружили между Витязево и Благовещенской, у санатория "Эллада" в Витязево, на Центральном пляже Анапы, на пляже около детского лагеря "Приморский" в Витязево, на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

Также о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между Витязево и Благовещенской.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.