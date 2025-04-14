В Прикамье "скорая" не смогла увезти в больницу пациента из-за размытой дороги

В Пермском крае размыло дорогу в деревне Шабучини. Из-за этого 10 апреля карета "скорой помощи", в которой находился пациент, не смогла проехать до медицинского учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Обращения граждан в мэрию Краснокамска не дали результатов.

СК России проводит проверку о ненадлежащей транспортной инфраструктуре по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.