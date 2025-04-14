Мэром столицы Финляндии станет политик с российскими корнями

Мэром столицы Финляндии, Хельсинки, станет политик с российскими корнями Даниэль Сазонов. Это случится потому, что на выборах победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой и выдвигался Сазонов.

Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х гг., сам Сазонов родился в 1993 г. Финское гражданство он получил в девятилетнем возрасте и тогда же отказался от российского паспорта.

Уже четыре года политик занимает пост вице-мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению, пишет РБК.