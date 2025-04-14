Экс-депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кагилев освободился по УДО

Осужденный экс-депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кагилев освободился условно-досрочно.

Напомним, в марте 2020 года бывший народный избранник был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что преступление было связано с его работой в должности главы областного управления капитального строительства. Как показало расследование, посредником в передаче взятки выступал директор ООО "СПК" Денис Шадрин.

Кировским районным судом Екатеринбурга Кагилеву и Шадрину было назначено по семь лет в колонии строгого режима. Также экс-депутат и его сообщник были лишены на пять лет права занимать должности на госслужбе. В том же году Шадрину смягчили наказание.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, спустя три года после приговора Кагилеву заменили неотбытую часть срока в колонии принудительными работами с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Он находился в исправительном центре. В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство Кагилева об УДО. До окончания срока ему оставалось 2 года 1 месяц и 11 дней.

Однако это постановление было обжаловано прокурором. В итоге областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление горсуда без изменений. Олег Кагилев освободился по УДО.

"Теперь он может жить дома и работать там, куда устроится", - пояснили в инстанции.