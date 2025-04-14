"Транснефть – Сибирь" с начала 2025 года сэкономило энергоресурсов почти на 17 миллионов рублей

"Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первом квартале 2025 года. В общей сложности сэкономлено энергоресурсов на 16,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Основная экономия сложилась за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования обеспечено благодаря оптимизации набора устанавливаемых роторов, а также своевременной замене и ремонту насосных агрегатов и электродвигателей.

В зданиях и сооружениях производственных объектов применялся режим дежурного отопления, который предусматривает снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Применение такого режима позволяет снизить потребление тепловой энергии до 25%. За счет применения этой меры в отчетный период сэкономлено потребление тепловой энергии в размере 72,36 Гкал.

В целом, в результате проведенной оптимизации расходов экономия только электроэнергии в подразделениях "Транснефть – Сибирь" с начала года составила свыше 13 млн рублей.

Продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Вся автомобильная техника в подразделениях предприятия оснащена системой ГЛОНАСС. Соответственно, обеспечивается строгий контроль передвижения транспорта и учитываются затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. В отчетный период экономия при использовании всех видов автотехники составила 48 тонн условного топлива на сумму около 2,8 млн рублей.

В числе перспективных задач предприятия – модернизация основного и вспомогательного оборудования с учетом современных энергоэффективных и сберегающих технологий.