В России школьную программу синхронизируют с заданиями госэкзаменов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что с 1 сентября образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами.

Об этом Чернышенко сказал на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Он уточнил, что важный шаг для системы образования России – ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая всероссийскую проверочную работу, до 10% от общего объёма учебного времени.

В этом году среди выпускников 11-х классов профильная математика на ЕГЭ оказалась популярнее базовой, таковы данные Рособрнадзора: до 1 февраля школьники могли записаться на выбранные ими предметы. Для получения аттестата нужны только два – базовые русский язык и математика. Остальные предметы выпускники выбирают исходя из требований вузов, в которые они хотят поступить.

Также в Рособрнадзоре отмечают значительный рост популярности химии, этот предмет в 2025 г. обгоняет историю и иностранные языки. В остальном распределение заявок традиционно: самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Обычно этот предмет сдают поступающие на социально-гуманитарные специальности. Информатика по-прежнему обгоняет физику.