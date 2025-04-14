Минтруд обещает разработать карьерный маршрут для всех выпускников

В 11 субъектах проходит пилотный проект по карьерному сопровождению школьников и студентов на региональных рынках труда. Он охватит около 500 тыс. человек, сообщает Минтруд.

Апробация завершится уже в июне, а с 1 сентября проект будет распространен все регионы. В них разработают "персональный карьерный маршрут" для всех учеников 8-9-х классов и выпускников региональных вузов и колледжей.

Регионами-участниками проекта стали Владимирская, Калужская, Липецкая, Омская, Самарская, Тульская, Ярославская области, Красноярский, Камчатский, Хабаровский края и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, в Липецкой области выпускников приглашают в Центр молодежной карьеры, там проводят анкетирование, уточняют данные о потребностях выпускников и помогают им подать на платформе "Работа России" заявление на получение госуслуги по прохождению и получению профориентации.