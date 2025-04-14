14 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В регионах учителя получают от 20 тыс. рублей - данные Минпроса

Министерство просвещения РФ, основываясь на официальной статистике, подготовило сводный отчет о зарплатах работников образования в различных регионах. Разница между регионами доходит до шести раз.

Больше всех получают учителя на Чукотке - 192 тыс. рублей. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (170 тыс.), Магаданская область (160 тыс.), Москва (143 тыс.), Сахалинская область (143 тыс.).

А вот самые мизерные зарплаты на грани нищенства получают учителя на Северном Кавказе: в Ингушетии (31 тыс.), Чечне (34 тыс.), Карачаево-Черкессии (37 тыс.), Дагестане (38 тыс.). Еще в более чем десяти регионах учителя получают зарплату менее 50 тыс. Однако это начисленная зарплата и за всю нагрузку, то есть в среднем минимум на полторы ставки. В расчете на одну ставку это будет от 20 до 30 тыс. на руки. Как говорит лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, зарплата российских учителей в большинстве регионов "несовместима с жизнью" и является позором для страны.

Директор школы в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области Леонид Прасол недавно заявил в своем видеообращении, что учителей по уровню зарплат опустили ниже плинтуса. Так, должностной оклад учителя в его школе составляет 16 022 рубля. Труд учителя почти во всех регионах оплачивается как труд наиболее низкоквалифицированных работников. Это ведет к массовому исходу учителей из школ.

Теги: учителя, зарплата


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