В Екатеринбурге иностранца посадили на 10 лет за убийство бывшей жены

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор иностранному гражданину 1998 г.р., убившему и обокравшему свою бывшую жену летом 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 13 июля в подъезде дома по улице Челюскинцев. Установлено, что убийство было совершено на почве ревности. В тот день иностранец подкараулил бывшую супругу у ее дома, последовал за ней на лестничную площадку первого этажа, достал нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После осужденный похитил сотовый телефон погибшей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.