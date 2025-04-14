В Чувашии умерла актриса Нина Григорьева

В Чувашии умерла народная артистка РСФСР, актриса Чувашского академического драматического театра Нина Григорьева. Детали привёл глава республики Олег Николаев.

62 года Григорьева преданно служила театру, создав целую плеяду незабываемых образов, которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей. Она сыграла более 100 ролей в таких спектаклях, как "Бесприданница", "Айдар", "Варвары", "Власть тьмы", "Прощание с Матерой", "Нарспи".

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Ильиничны. Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах", - написал Николаев в своём telegram-канале.