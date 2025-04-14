Здание Лестеха в Екатеринбурге выкупили за 145 миллионов рублей

Заброшенное здание Лесотехнического университета, расположенное на проспекте Ленина, 79 в Екатеринбурге, выкупили за 145 млн 122 тыс. рублей. Это в четыре раза выше первоначальной цены в 36 млн 100 тыс. рублей. Победителем аукциона стал Специализированный застройщик "Ривьера-Инвест", который также ежегодно будет выплачивать 730,2 тыс. рублей за аренду земельного участка в 4,3 тыс. кв.м.

"На основании журнала предложений о цене победителем конкурса признан участник ООО Специализированный застройщик "Ривьера-Инвест", предложивший наибольшую цену предмета конкурса в размере 145 122 000", – говорится в документах, опубликованных на сайте ГИС.Торги.

Что именно расположится на участке, пока неизвестно. Здание является объектом культурного наследия, в котором с 1930 по 1967 годы работал ученый лесохимик Виктор Николаевич Козлов. В документах к торгам заявлено, что территорию разрешено использовать для общественно-деловой застройки.

Заявку на аукцион также подали "Атомстройкомплекса" "АТОМ-КЭ", предложивший 99,6 млн рублей, ИП Дацюк Павел Валерьевич, обозначивший сумму в 111,8 млн рублей, а также ООО "Сателлит-Сервис" из Прикамья, готовый заплатить за объект 144,7 млн рублей.