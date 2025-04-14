Министр здравоохранения РФ высказался против "токсичного бодипозитива"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что идеология "токсичного бодипозитива" отрицательно сказывается на гражданах.

"Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни", - сказал министр.

Он добавил, что таким пациентам надо помогать.

Ранее Мурашко уже ругал бодипозитив за изменение взглядов врачей.

Бодипозитив - общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом. Часто критикуется за практику подмены понятий: когда запущенность здоровья и нездоровый образ жизни выдается за принятие собственных несовершенств и здоровое ментальное состояние.