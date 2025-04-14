Более 2 тысяч человек из курского приграничья вышли на связь после освобождения Суджи

Более двух тысяч человек из приграничья Курской области с 12 марта восстановили связь с родственниками, сообщает МЧС РФ.

На телефон горячей линии ГУ МЧС России по Курской области поступило 22 тысячи звонков. Большинство из них касалось поисков родственников. "Уже восстановлена связь с родственниками более чем 2,2 тысячи граждан", - заявили в МЧС.

По информации ведомства, с 12 марта из приграничных районов Курской области отселены 776 человек. Эвакуация из приграничья продолжается.

Напомним, 12 марта сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в самом центре города, где подняли флаг. 13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. Только с 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.