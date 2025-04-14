В России каждый четвёртый - пенсионер
С 2026 года индексация страховых пенсий будет проходить два раза в год: 1 февраля (с учетом уровня инфляции за прошедший год) и 1 апреля (с учетом доходов Социального фонда за прошедший год). Об этом на заседании правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Его заместитель Татьяна Голикова рассказала, что в России почти четверть граждан – 35,1 млн человек – старше трудоспособного возраста.
Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. В рамках стратегии хотят не только увеличить индексацию пенсий, но и улучшить медпомощь пенсионерам, "особенно в сельской местности".
"Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Власти хотят довести к 2030 году число тех, кто пользуется системой долговременного ухода, до 500 тыс. человек (сейчас это 170 тыс. человек).