В Екатеринбурге задержали "курьера" мошенников, прилетевшего из Москвы

В Екатеринбурге полиция задержала очередного "курьера", забиравшего деньги у пенсионеров и переводившего телефонным мошенникам. Ради этого он специально прилетел на Урал из Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, все началось с того, что 87-летней пенсионерке позвонил "сотрудник ФСБ" и заявил, что ей необходимо "задекларировать" все имеющиеся у нее наличные. Для этого деньги нужно передать курьеру, который прибудет на ее адрес. Пенсионерка собрала имеющиеся у нее 745 тысяч рублей, положила в конверт и отдала молодому человеку, назвав кодовое слово "Лермонтов".

Позже старушка рассказала о случившемся своей дочери, которая объяснила матери, что та стала жертвой обмана. К делу подключились полицейские, которые смогли вычислить "бегунка" и задержать его: им оказался 18-летний житель Москвы, прибывший на Урал специально чтобы "работать курьером". Он не стал отпираться и пояснил, что устроился на "работу" через бот для знакомств. Его задачами было забирать и пересылать деньги на указанные счета.

Деловой район "Москва-Сити"

Молодой человек рассказал, что "работодатели" даже обещали официально устроить его на работу в офисе на территории "Москва-Сити". Они купили ему билет на самолет до Екатеринбурга и указали адрес, где нужно забрать деньги. Как выяснили в полиции, москвич уже был неоднократно судим за кражи, вандализм и грабеж.

Сам он раскаялся в содеянном и планирует возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. "Курьер" помещен под стражу.

Напомним, недавно на Среднем Урале вынесли приговор по делу подростков, "работавших" на мошенников. Он оказался намного мягче, чем того требовало гособвинение.