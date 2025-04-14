Георгий Филимонов сообщил, что в рамках проекта «Весна Победы на Русском Севере» во всех муниципалитетах Вологодчины организуют комплекс мероприятий

Губернатор Вологодской области рассказал о предстоящих мероприятиях, которые в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне продут во всех муниципалитетах региона.

«День Победы встретим торжественным парадом и концертами под открытым небом. Ярким событием станет традиционный мотоагитпробег «Победа», который проведем в преддверии 9 мая, — это будет самый масштабный заезд за 50 лет проведения акции: пробег охватит восемь округов Вологодчины и два округа соседней Архангельской области. Также во всех муниципалитетах пройдут митинги, возложение цветов. Во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны организуем небольшие выездные мини-парады, чтобы отдать дань уважения подвигам наших великих предков», – поделился Георгий Филимонов.

7 мая в областной столице состоится общегородской кадетский бал в зале Вологодской филармонии, а уже на следующий день пройдет масштабная хоровая акция «Одна на всех Победа» на площади Революции в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. 10 мая жители Вологды смогут побывать на военно-исторической реконструкции по эпизоду победного 1945 года и на большом фестивале школьных агитбригад в Парке Победы.

Кроме того, с 16 апреля и до Дня Победы непрерывно будут проходить концерты, посвященные памятной дате, на площадках «Русского Дома» и Вологодской областной филармонии. В мероприятиях примут участие музыкальные коллективы, в том числе, из Москвы и Белгородской области.

«Этот год у нас проходит под знаменем 80-летия Великой Победы, а также является Годом защитника Отечества. Поэтому мероприятия, посвящённые памятной дате, будем организовывать в регионе в течение всего года, но большая их часть состоится в апреле и мае. Готовим акции, выставки, конкурсы, кинопоказы, мото- и автопробеги, спортивные турниры», – уточнил Георгий Филимонов.

Так, почти 150 выездных мероприятий проведут в течение года в муниципалитетах области в рамках программы «Культурный экспресс: дорогами Победы». Памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны также будут посвящены тематические Всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь музеев» и VIII областной фестиваль народного творчества ветеранов «Родники российских деревень».

80-летие Победы станет лейтмотивом и многих театральных премьер этого года. Вологодский драматический театр представит спектакль «Жизневорот», Вологодский областной театр кукол «Теремок» отправится в тур по области с представлением «Солдатский привал», Вологодский областной ТЮЗ покажет спектакль «Почтальон из Николаевки», а Череповецкий театр для детей и молодёжи презентует премьеру «До самого неба».

Добавим, что сейчас идет разработка нового электронного ресурса «Вологодская культура в годы Великой Отечественной войны», который планируется запустить на сайте областной научной библиотеки. Большая работа ведется и в рамках программы Губернатора «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» – во всех районах и округах, а также государственных музеях созданы или обновлены тематические экспозиции, посвящённые военным событиям и подвигам Героев Великой Отечественной войны и Специальной военной операции.