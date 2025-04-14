В России может появиться рейтинг недобросовестности авиакомпаний

В Роспотребнадзоре захотели создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний. Там сочли, что такая мера позволит мотивировать перевозчиков соблюдать закон и следить за качеством услуг.

По словам председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, общее число нарушений, выявленных в крупных авиакомпаниях, снизилось. Но отдельные авиакомпании при этом продемонстрировали значительный рост – в диапазоне до 200%. Он уточнил, что в обозримом будущем на основе этих данных, а также сведений аналогичных мониторингов планируется создать глобальный рейтинг недобросовестности авиакомпаний.

Эксперт отметил, что в федеральном законе 248, который регламентирует деятельность Роспотребнадзора, есть такая мера, как стимулирование к добросовестному поведению и публичная оценка добросовестности. Отношение доли компании в общем массиве перевозок к доле в общем массиве правонарушений и вынесенных представлений может стать своеобразным индикатором риска.

"Превышение этого индикатора над контрольными параметрами даст надзорному ведомству право взять и провести масштабную глубокую проверку со всеми вытекающими последствиями — возможно, вплоть до отзыва лицензии", - цитирует "Парламентская газета" Павлова.

В общественной палате идею приняли позитивно. По словам заместителя её секретаря Владислава Гриба, такой рейтинг вполне может стать простым и эффективным механизмом контроля. То есть чем лучше ведёт себя авиакомпания, тем лучше её показатели, и наоборот.