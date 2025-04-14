В Екатеринбурге тренера по плаванию обвинили в десятках надругательств над ребенком

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело тренера-преподавателя по плаванию. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка. В деле десятки эпизодов.

Как сообщили Накануне.RU в райсуде, тренеру вменяют сразу 34 эпизода по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Также преподаватель обвиняется в двух преступлениях по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".

Как добавили в суде, рассмотрение назначено в закрытом заседании. Каких-либо обстоятельств дела в инстанции не приводят.

Напомним, недавно на Урале был осужден учитель-педофил из Калининграда, совративший 13-летнюю девочку.