14 Апреля 2025
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Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Представители Калуги приняли участие во Всероссийской конференции по развитию местного самоуправления

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов приняли участие во Всероссийской конференции по развитию представительных органов муниципальных образований.

Также на конференции рассматривались вопросы развития общественного самоуправления на региональном и местном уровнях с опорой на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Обсудили вопросы повышения эффективности работы депутатов на местах, обменялись опытом, были представлены лучшие муниципальные практики. Особое внимание уделили укреплению связей между представителями власти и населением, созданию условий для конструктивного диалога и учета мнения жителей при формировании муниципальной политики. Важность духовно-нравственных ценностей в современном обществе неоспорима. Именно они формируют фундамент для устойчивого развития, укрепления гражданской идентичности и сохранения культурного наследия. Уверен, что сегодняшняя конференция послужит всем нам площадкой для обмена полезными знаниями и опытом, а также стимулом для дальнейшего развития представительных органов и общественного самоуправления в наших регионах», – прокомментировал Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Теги: местное самоуправление, юрий моисеев, всероссийская конференция


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