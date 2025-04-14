Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине

Вероятный будущий канцлер ФРГ, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине.

По его словам, он пойдет на этот шаг только при согласовании с европейскими партнерами.

"Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать", - цитирует Мерца РИА Новости.

В феврале Мерц сообщил, что вопрос об отправку военных на Украину в настоящее время не стоит на повестке дня. По его словам, сейчас в приоритете обсуждение о том, как Европе следует поддержать Киев, так как этот вопрос рассмотрели недостаточно.

В сентябре 2024 года в ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву. Обсуждения США и Британии о возможности ударов вглубь России не касаются оружия ФРГ, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что Берлин принял к сведению высказывания президента РФ Владимира Путина по данной теме.