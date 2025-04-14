В Пермском крае суд заочно вынес приговор бывшему акционеру Соликамского магниевого завода

В Пермском крае суд заочно вынес приговор бывшему акционеру "Соликамского магниевого завода" ("СМЗ") Игорю Пестрикову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация покушения на растрату, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). С мая по июнь 2022 года подсудимый, являясь контролирующим акционером "СМЗ" похитил 250 млн руб. общества. Он заключил договор займа, который не планировал исполнять.

Сделка была признана Арбитражным судом Прикамья недействительной, деньги взысканы в пользу общества.

Также Пестриков организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале коммерческой организации, якобы реализуемой обществу путем продажи по цене 2,5 млрд рублей. Однако в связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось.

Подсудимый скрылся от органов следствия и суда и в настоящее время находится в международном розыске. Ранее сообщалось, что Пестриков находится во Франции. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации на два года 10 месяцев.

Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн руб. был осужден бывший гендиректор "Соликамский магниевый завод" Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.