В Екатеринбурге водитель прокатного электросамоката сбил 5-летнюю девочку и скрылся

В Екатеринбурге ребенок пострадал от действий самокатчика. Виновник инцидента скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на улице Металлургов: по предварительным данным, водитель прокатного электросамоката с пассажиром, пересекая пешеходный переход, не спешились в нарушение ПДД. В результате самокатчик наехал на 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу. А водитель СИМ вместе с пассажиром скрылись с места ДТП. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку.

Недавно похожий инцидент случился в Каменске-Уральском, где электросамокат сбил ребенка. Водитель скрылся, но затем был установлен – им оказался 16-летний подросток.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура пригрозила кикшеринговым компаниям расторжением договоров с мэрией Екатеринбурга в случае постоянных нарушений на территории города.