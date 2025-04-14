SHOT: Минюст присвоил Леве Би-2* статус иноагента на второе имя

Минюст добавил в реестр второе имя солиста группы Би-2 Левы*, которое он использовал для ведения бизнеса в России, сообщает SHOT.

Это произошло после публикаций СМИ и обращения активистов движения "Сорок сороков" в прокуратуру Москвы. Теперь в реестре иноагентов указаны оба имени музыканта: Бортник Егор* (Игорь) Михайлович.

По данным SHOT, под именем Игоря Бортника* были оформлены ИНН и банковские счета для ведения коммерческой деятельности.

Ранее общественники потребовали заблокировать счета компании Игоря Бортника*, так как полученные деньги уходили на поддержку ВСУ.

В прошлом году участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имели только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.

Добавим, что сами исполнители в соцсетях заявили о давлении "извне", намекая, что якобы Россия ведет "охоту" на музыкантов. Однако в МИД подчеркнули, что с самого начала дипломаты действовали "в строгом соответствии с регламентом" и хотели помочь музыкантам, среди которых есть граждане РФ, сразу после того, как их задержали.

* признан в РФ иноагентом