СМИ: "Единая Россия" определила депутатов, которые должны переизбраться в Госдуму в 2026 году

В администрацию президента передан предварительный список "единороссов", которые могут пойти на выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Все партийцы разделены на две группы: в первой оказались действующие депутаты, которые обязательно должны переизбраться; во второй группе те, кого вряд ли включат в списки на думские выборы, пишет газета "Ведомости". Другой источник издания сообщил, что есть еще и третья категория – люди "под вопросом".

Отмечается, что списки предварительные, по ним еще будут вестись консультации.

Конкретные имена не называются, но источник говорит, что в списке "неодобренных" ничего неожиданного: туда попали те, кто конфликтует с губернаторами, федеральным партийным аппаратом и т.д. Причем иногда такие люди бывают нужды региону, но не нравятся партии, или наоборот.