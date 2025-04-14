Юные свердловские дзюдоисты сразились за право представлять регион на первенстве УрФО

В воскресенье, 13 апреля, на татами Дворца Дзюдо в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Организатором мероприятия выступила Свердловская областная федерация дзюдо.

Как сообщили Накануне.RU в федерации, 344 спортсмена сразились за право представлять регион на первенстве УрФО, которое пройдет 26 и 27 апреля в Челябинске.

"13 лет – это возраст, когда ребята уже официально получают возможность выступить на областных соревнованиях и отобраться на более серьезные турниры: первенство Уральского федерального округа и первенство России. Это первый старт начинающих дзюдоистов в мире профессионального спорта. Важно понимать, что участие в первенстве важно не только для тех, кто сегодня станет победителем. Каждый участник, в первую очередь, получит бесценный соревновательный опыт", - рассказал председатель коллегии судей Свердловской области Олег Долганов.

Тренеры уверены, что соперничество будет крайне высоким, ведь за плечами каждого спортсмена грандиозная подготовка.

"Подготовка к соревнованиям не прекращается никогда. Мы нацелены, чтобы наши спортсмены прошли отбор на первенство округа, а дальше отлично себя показали на первенстве области. Самое тяжелое для каждого спортсмена – это пройти первую встречу. После нее ребенок начинает более уверенно чувствовать себя в борьбе. Есть знаменитая фраза одного из самых титулованных борцов вольного стиля Бувайсара Сайтиева: "Выиграл, не задирай нос, проиграл, не вешай нос", с помощью нее мы мотивируем как победителей, так и проигравших", - отметил тренер-преподаватель отделения дзюдо МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория" Эльнур Гасанов.

А тренер по дзюдо СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова Далер Шонематов отметил высокий уровень подготовки свердловских дзюдоистов и большой интерес к этому виду спорта среди жителей региона.

"Дзюдо – один из самых популярных видов спорта в Свердловской области. На первенство региона были отобраны 344 сильнейших спортсмена. Если бы в соревнованиях приняли участие все желающие и достойные дзюдоисты, число участников выросло бы до 1000 человек. Наша задача с ребятами идти вперед и добиваться цели. Спортсмены должны пройти все этапы от муниципального первенства до всероссийских соревнований, побороть свои страхи. Волнение никуда не денется, но ребята научатся с ним справляться", - рассказал он.

Координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов заявил, что дзюдо формирует характер настоящего чемпиона.

"Хочу сказать большое спасибо родителям, которые находят силы и возможности поддерживать у детей стремление заниматься дзюдо. То, что вы сейчас делаете для своих детей, уже дает свои результаты. Когда ребята окончат школу и пойдут во взрослую жизнь, та сила и упорство, которые вырабатываются на татами, поможет им с легкостью преодолевать сложности и добиваться всех поставленных целей. Сегодня на татами собрались более 400 спортсменов, и, я уверен, среди них есть как минимум один будущий Олимпийский чемпион", - отметил Свалов.