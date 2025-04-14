СФ может не поддержать законопроект о возможности неисполнения судебных решений

Совет Федерации может отклонить ранее одобренный Госдумой законопроект, который предусматривает ограничение бюджетов на исполнение судебных решений. Если есть судебное решение, а бюджет на исполнение уже исчерпан – предлагается просто не исполнять его в текущем году.

"Не могу поддержать […] По существу, это означает, что из года в год обязательства органов публичной власти могут не исполняться ввиду недостаточности бюджетных средств", - сообщил в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он добавил, что нововведение противоречит конституционному праву каждого на судебную защиту. Также Клишас отметил, что "предлагаемые законом изменения позволят не исполнять судебные решения, в том числе по социально значимым обязательствам в отношении физических лиц".

"Парламент должен принимать законы, позволяющие обеспечить выполнение принятых обязательств, с учетом социально-экономических условий", - говорит сенатор.

Он посоветовал исполнительной власти изыскивать деньги на латание дыр в бюджете в других местах, не связанных с судебными решениями.

"Согласен с заключением Верховного Суда, в соответствии с которым не могут быть поддержаны предлагаемые изменения статьи 215.1 Бюджетного кодекса ввиду концептуальных замечаний. Включение в Бюджетный кодекс положений о возможности неисполнения судебных решений противоречит конституционному правопорядку", - заключает Клишас.