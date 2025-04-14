Гражданину Молдавии вменили подготовку терактов в России

Федеральная служба безопасности предотвратила теракты в России. Их организацию вменили гражданину Молдавии.

Речь идёт о гражданине Молдавии Мариусе Пруняну. Ранее он воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По версии спецслужбы, он через Латвию привёз в Россию бомбы для совершения терактов.

Против Пруняну возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств, пишет РИА Новости.