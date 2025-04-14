Китай отказался поставлять в США редкоземельные металлы

Китай на фоне торговой войны с США приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов в Штаты, пишет New York Times. Эти компоненты являются ключевыми для автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, производства полупроводников и оборонных комплексов, пишет издание.

Так, китайские магниты нужны для сборки машин, беспилотников, роботов и ракет.

Сейчас власти Китая ужесточают регулирование торговли редкоземельными металлами и магнитами. КНР занимает почти 70% мирового рынка редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что эти ограничения могут поставить под угрозу реализацию американского проекта истребителя шестого поколения.