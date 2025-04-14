Высшее образование имеют только 9% мигрантов

Высшее образование есть лишь у 9% въезжающих в Россию иностранцев. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Он отметил, что это данные Росстата, который в прошлом году провел большое исследование, составив портрет мигрантов. Почти половина из них, 40%, имеют только школьное образование. А для работы приезжают лишь 28% мигрантов. То есть три четверти мигрантов приезжают в Россию не работать. Большинство въезжает по причинам "личного, семейного характера". Это те самые семьи, которые за собой привозят мигранты.

"Идет массовый поток людей, которые не слишком, мягко говоря, полезны нашей экономике. Которые даже не особо хотят работать, зато тащат сюда родню, друзей, семьи, увеличивая нагрузку на социальную сферу. Которые и здесь живут своим мирком и особо не хотят адаптироваться. При этом быстро легализуются благодаря коррупционным схемам", - сказал Миронов.

Он считает, что только трагедия в "Крокусе" изменила отношение властей к этой проблеме. Так, за прошлый год паспорта РФ получили 209 тысяч человек, что почти на 45% меньше, чем в предыдущем. Это наименьший показатель за пять лет. В тех же пропорциях снизилось число получивших разрешение на временное проживание. А Госдума приняла ряд законов, ужесточающих регулирование миграции.

Но дело серьезное. В Ханты-Мансийском автономном округе имя Мухаммед уже третий год становится самым популярным. А в марте это имя стало самым популярным и в Астраханской области. Из получивших гражданство России за последние годы около 5 миллионов человек до сих пор не ассимилированы, многие даже не знают языка. Они создают свои анклавы.

Миронов призывает действовать решительнее: ввести тотальную биометрию на границе, а не в рамках эксперимента, как сейчас; ввести специальный сбор при въезде; обязать оформлять платную медстраховку и др. Сейчас Правительство готовит новую Концепцию государственной миграционной политики РФ. Нужно добиваться, чтобы она служила интересам россиян, а не мигрантского лобби, подчеркивает он.