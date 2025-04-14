В Нижнем Тагиле подросток на машине сбила пенсионерку и врезалась в ограждение

В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП, в результате которого пострадала сама и довела до госпитализации еще двух человек: 18-летнего владельца авто и 70-ленюю женщину-пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, авария произошла 13 апреля в 17.30 возле дома №9 по улице Максарева. По предварительной информации, двигаясь по дворовому проезду, девушка повернула налево к дому №9, потеряла контроль над транспортом, выехала на тротуар, сбила пенсионерку и наехала на металлическое ограждение.

В результате аварии пенсионерка с ушибами была доставлена в медучреждение. 18-летний пассажир-владелец машины госпитализирован в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила с высоким артериальным давлением. Сама же подросток также прошла медицинский осмотр, после которого ее отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем управляла жительница Алапаевска, не имеющая водительских прав. Подросток рассказала, что хотела попробовать водить, на что ее парень одолжил свою машину. Во время ДТП девушка была трезва. В отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления". Протокол также был составлен на владельца авто по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления", автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Организована проверка, по итогам которой будет вынесено обоснованное процессуальное решение.

Управление автомобилем без водительского удостоверения представляет собой серьезное нарушение закона и создаёт опасность для всех участников дорожного движения. Водители без прав не обладают необходимыми знаниями ПДД и навыками безопасного вождения, что значительно увеличивает вероятность аварий с тяжелыми последствиями.

