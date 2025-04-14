Россияне хотят получать на пенсии более 50 тысяч рублей в месяц

Средний желаемый доход граждан России после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. руб. в месяц.

Согласно опросу "СберНПФ", запросы россиян увеличились на 11% по сравнению с 2024 годом. Это может говорить как о росте потребностей, так и об изменении восприятия пенсии. Граждане всё чаще видят ее как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме.

Самые высокие ожидания по уровню пенсионного дохода у москвичей - в среднем 82,5 тыс. руб. в месяц. Жители Владивостока также выражают значительные ожидания — 76,4 тыс. руб., далее идет Омск с 74,3 тыс., Новокузнецк с 73,8 тыс. и Набережные Челны с 72,5 тыс. руб.

Жители Челябинска, Иркутска и Тюмени более осторожно оценивают свои будущие доходы после выхода на пенсию: 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Наиболее амбициозными оказались молодые люди. Участники исследования в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. руб. в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы, сообщают "Известия".