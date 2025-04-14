В России могут запретить мигрантам оформляться в качестве самозанятых

В России могут запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых.

Соответствующий проект закона 14 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Речь идет о мигрантах, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Как считают депутаты, мера позволит усилить государственный контроль за мигрантами и их деятельностью, а также защитит интересы россиян.

Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, возможность платить сниженный налог была разработана прежде всего для граждан РФ, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих. Сегодня тысячи мигрантов, работающих курьерами или водителями, охотно оформляют себе самозанятость, чтобы платить налог по сниженной ставке, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта.