Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году

Конфликт вокруг Украины может завершиться в текущем году.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", — сказала журналист.

Ранее Симоньян заявила, что обрушившаяся на Россию в ходе проведения специальной военной операции мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году.