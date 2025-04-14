В России могут запретить коллекторскую деятельность

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение проект закона, запрещающий деятельность коллекторов.

Документом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). Также предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности. Как считают депутаты, кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности.

В пояснительной записке сказано, что это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. В настоящее время в стране зарегистрировано 520 коллекторских агентств, сообщает РИА "Новости".

В последние годы микрофинансовые организации (МФО) стали популярным не только у простых граждан, но и у малого бизнеса в России. Согласно данным "Скоринг Бюро", доля микрозаймов в общем объеме кредитования достигла рекордных 70%. Это свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются к микрофинансовым организациям (МФО).