Неизвестный поджег резиденцию губернатора Пенсильвания Джоша Шапиро

Неизвестный в ночь на 13 апреля поджег резиденцию губернатора американского штата Пенсильвания Джоша Шапиро.

"В 2 часа ночи я и моя семья проснулись из-за стуков полиции Пенсильвании в дверь, так как поджигатель устроил пожар в резиденции губернатора в Харрисбурге", - приводит ТАСС слова Шапиро.

Губернатор штата и его семья были эвакуированы из резиденции, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен.

Информация о личности злоумышленника и его мотиве пока не приводится.