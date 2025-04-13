Участники операции "Поток" узнали о своей задаче за четыре часа до начала

Бойцы спецназа "Ахмат", принимавшие участие в освобождении Суджи в Курской области и зашедшие в тыл группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы спецназа с позывным Аид.

"Самое важное - [подготовка операции "Поток" проходила] в полном секрете от противника, который о наших планах так и не узнал. <...> В операции "Поток" мы были задействованы в конце февраля. Личный состав не знал к чему мы готовимся, эта информация не доводилась до последнего. Часа за четыре до выдвижения и захода в трубу я рассказал ребятам, что надо сделать, они до последнего не знали", - приводит издание его слова.

Говоря о подготовке штурмовой группы, он отметил, что в ее состав вошли физически развитые бойцы, которые не страдают клаустрофобией. Информацию о деталях операции ее участники восприняли спокойно.

В операции "Поток" принимали участие два сводных штурмовых отряда. В первый помимо его группы вошли также бойцы отряда "Шторм" 30-го мотострелкового полка, во второй - штурмовые бригады "Ветераны", "Восток" и 11-й отдельная десантно-штурмовая бригада. В задачи штурмовиков после выхода из трубы входило установление контроля над близлежащими лесопосадками и опорными пунктами ВСУ.

К выполнению этой задачи участники операции приступили в 03.30 мск 8 марта. Противник этого не ожидал, не особо сопротивлялся, просто убежал.

В ходе операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й ОДШБр, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.