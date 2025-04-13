Подозреваемый в теракте в Архангельске арестован

21-летний житель Архангельска, подозреваемый в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции, арестован на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сегодня по ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР судом была избрана мера пресечения. В ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

Вчера, около 21.00 подозреваемый облил горючей жидкостью служебные автомобили, припаркованные возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску. Из-за пожара серьезные повреждения получили три автомобиля. Огонь ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет.

Подозреваемый задержан на месте сотрудниками полиции. Он сообщил, что на преступление его толкнули некие неустановленные лица, с которыми он долгое время общался по телефону. С