13 Апреля 2025
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Политика
Фото: rosatom.ru

Новый атомный ледокол "Якутия" отправится в первый рабочий рейс 15 апреля

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" отправится в первый рабочий рейс 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Якова Антонова.

"Апрель - самая важная и самая горячая пора зимне-весенней навигации. Мы так ждали ледокол для того, чтобы он показал себя в работе в апреле-мае на проводках грузов проекта "Восток Ойл" и Северного морского пути. Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс", - сказал Антонов на церемонии встречи ледокола в Мурманске.

Он добавил, что экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского моря.

Из Санкт-Петербурга в Мурманск ледокол вышел 6 апреля, за время перехода атомоход преодолел 2 470 морских миль, отмечается в сообщении. Ледокол "Якутия" - четвертое (третье серийное) судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе (группа ОСК) по заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). До этого на заводе построили и передали заказчику ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Строительство "Якутии" началось в мае 2020 года, на воду судно было спущено в ноябре 2022 года. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре того же года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки, в конце года судно прошло заводские ходовые испытания.

Теги: Якутия, атомный ледокол, рейс


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