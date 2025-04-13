Средствами ПВО России сбит самолет F-16 Украины

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 535 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.