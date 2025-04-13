В Ханты-Мансийске из-за взрыва и пожара в квартире пострадали люди

В Ханты-Мансийске проводится проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел 12 апреля в доме по ул. Промышленная. Следователи начали процессуальную проверку.

На место происшествия выезжали следователи и криминалисты следственного управления. Во взаимодействии с дознавателями противопожарной службы в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По данным Ural Mash, пожару предшествовал взрыв - квартира взорвалась из-за утечки газа. Есть пострадавшие. 65-летняя женщина получила ожог легких, 38-летний мужчина - сотрясение, от госпитализации отказался, 51-летняя женщина отравилась газом, также отказалась от госпитализации. Еще у двух человек ожоги лица. Дому всего 10 лет, газифицирован не был.

Их увезли на скорой в Окружную больницу. Было эвакуировано 35 жителей. Взрывная волна выбила окна в соседних зданиях. Пожар на площади 70 квадратов был ликвидирован.