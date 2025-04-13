Российские военнослужащие освободили Елизаветовку

Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.