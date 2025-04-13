Киевский режим нарушает договоренности о прекращении ударов по энергообъектам

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области 11 апреля в 19.02 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала "Россети Центр" – "Белгородэнерг" из-за обрыва проводов отключена высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе.

12 апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное.