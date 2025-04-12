В Курской области из-за ВСУ эвакуируют жителей приграничного села

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за последние два дня армия Украины несколько раз атаковала мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, что в 2 км от границы с Украиной. Мост частично повреждён.

"Силами районной администрации и подразделения "Барс-Курск" происходит отселение людей. Четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в пункте временного размещения, ещё двоих временно забирают родственники в Курске", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать.

"Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают. Наша задача – обеспечить возможность выезда и помощь каждому. Работа по эвакуации продолжается", - пишет губернатор.